Karşıyaka’da hasret bitti

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FF 3. Lig 2. Grup'a kötü bir baslangıç yaptıktan sonra Mesut Toros'un teknik adamlık koltuguna oturmasıyla çıkısa geçen Karsıyaka, haftayı 2-1 Yeni Orduspor galibiyetiyle noktaladı.
Güçlü rakibini Hakan Kus ve Mustafa Asan'ın golleriyle deviren yesil-kırmızılılar, Izmir dısında tam 303 gün sonra maç kazanmanın mutlulugunu yasıyor.
Son olarak 2017-2018 sezonunun 19. haftasında deplasmanda Silivrispor'u deviren Izmir ekibi, o tarihten sonra bir daha Izmir dısında kazanamamıstı. 27 Ocak 2018 tarihinde Silivrispor'u devirdikten sonra yesil-kırmızılıların hasreti Ordu'da sona erdi. Mustafa Asan da bu sezon ilk golünü attı. ÇOCUKLAR İYİ İŞ ÇIKARDI
KARSIYAKA Teknik Direktörü Mesut Toros, devre arasına kadar toplayabildikleri puanları toplamak istediklerini söyledi. Toros, "Oyun sistemimizi oturtmaya basladık. Özellikle takım savunmasını oldukça iyi yapıyoruz.
Çocuklar iyi is çıkardı. Maç öncesinde stratejimiz, rakip hücuma çıkarken baskı yapıp topu kazanmaktı.
Hafta boyunca buna çalıstık ve oyuncularımız bunu çok iyi uyguladı. Önemli bir galibiyet aldık.
Haftaya oynayacagımız Adıyaman 1954 maçını kazanarak bu galibiyeti taçlandırmak istiyoruz" dedi.