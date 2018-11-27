Karşıyaka’da hasret bitti

BUGÜN NELER OLDU

FF 3. Lig 2. Grup'a kötü bir baslangıç yaptıktan sonra Mesut Toros'un teknik adamlık koltuguna oturmasıyla çıkısa geçenGüçlü rakibini Hakan Kus ve Mustafa Asan'ın golleriyle devirenSon olarak 2017-2018 sezonunun 19. haftasında deplasmanda Silivrispor'u deviren Izmir ekibi, o tarihten sonra bir daha Izmir dısında kazanamamıstı. 27 Ocak 2018 tarihinde Silivrispor'u devirdikten sonra yesil-kırmızılıların hasreti Ordu'da sona erdi.KARSIYAKA Teknik Direktörü Mesut Toros, devre arasına kadar toplayabildikleri puanları toplamak istediklerini söyledi. Toros, "Çocuklar iyi is çıkardı.Hafta boyunca buna çalıstık ve oyuncularımız bunu çok iyi uyguladı.Haftaya oynayacagımız Adıyaman 1954 maçını kazanarak bu galibiyeti taçlandırmak istiyoruz" dedi.