MÜSİAD İzmir’den yerli üretim vurgusu

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Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü bakanlığındaki heyet, 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 17. MÜSİAD EXPO Fuarı kapsamında ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirdi. Üyelerini stantlarında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan ve kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Ülkü, "Türkiye'nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracat rakamına büyük bir katkı sunan 17. MÜSİAD EXPO'nun, özellikle ihracata yönelik yeni ilişkilerin oluşturulmasında yerli ve milli üreticilerimizin katıldığı en önemli iş platformu oldu" dedi. Her fuarda olduğu gibi bu fuarda da İzmir'den geniş bir katılım ile ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Ülkü, "Otomotivden gıdaya, tekstilden sağlık ürünlerine kadar farklı sektörlerden İzmir üyemiz 11 firma ve İZKA İzmir Kalkınma Ajansı fuarda stant açarak yerini aldı. 140'dan fazla ülkenin katılımı, 7000'den fazla katılımcı ile gerçekleşen fuarda İzmirli firmalarımız önemli ticari ilişkiler sağladı. Yurtiçi ve yurtdışından binlerce iş adamı ve satın almacı da B2B iş platformumuzda yüz yüze görüşme ve yeni iş anlaşmalarının temelini atma olanağı buldu" diye konuştu.