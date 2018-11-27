Şehir Hastanesi hızla yükseliyor

BUGÜN NELER OLDU

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Birol Durukan, İzmir'de yapımı devam eden Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü hakkında bilgi verdi. 633 bin 477 metrekare inşaat alanına sahip 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi içerisinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar cerrahisi hastanesi, genel hastane ve genel + onkoloji hastanesi olmak üzere 6 ayrı hastane hizmet binası bulunacak. Hastaneye günde yaklaşık 80 bin kişinin giriş çıkış yapabileceğini ifade eden Durukan, "Projede kullanılan demirlerle bugün 7 tane Eyfel Kulesi yapılabilir" diye konuştu.İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Birol Durukan, 5 bin araç kapasiteli otoparkın yer alacağı hastanede helikopter pistlerinin de bulunacağını kaydetti. Ana hastane binasında bin 325 hasta yatağı, 374 yoğun bakım yatağı, 40 merkezi, 8 günübirlik, 1 tüp bebek, 2 yanık, 2 kadın ve doğum olmak üzere toplam 53 adet ameliyat salonu olacak. Ayrıca hastanede 302 poliklinik odası ile hizmet verilmesi planlanıyor. Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün içinde kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar cerrahisi hastanesi, genel hastane, genel+onkoloji hastanesi olacak. Proje 2020'nin mayıs ayında tamamlanacak.