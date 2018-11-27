Vosmer Audi’den 100 liralık yakıt fırsatı

BUGÜN NELER OLDU

2017'de Vosmer Otomotiv Bornova kompleksinde faaliyete başlayan Vosmer Audi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını, teknoloji ile bir araya getirdiği showroomun ve servis alanında İzmir ve çevresindeki Audi tutkunlarına satış ve servis hizmeti veriyor. Uluslararası Audi sertifikasyonuna sahip deneyimli ve güler yüzlü satış ekibiyle Vosmer Audi, açılışından günümüze dek farklılığı yaşamak isteyen Audi tutkunlarının ilk tercihi oldu. Satışın yanı sıra, Satış Sonrası Hizmetleriyle de fark yaratan Vosmer Otomotiv'in Genel Müdürü Siyon Karmona, "Kuruluş sloganımız 'Farklılığı Yaşayın'dır. Biz de farklılıkları ortaya koymak adına, diğer firmaların veremediği hizmetleri de müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Kasım ayı boyunca periyodik bakımları için araçlarını Vosmer Audi'ye getiren tüm müşterilerine hiçbir ekstra şart (koşul) olmadan Shell'den 100 liralık akaryakıt hediye ediyoruz" dedi.