Zeytinde ağaç varlığı 15 yılda yüzde 65 arttı

BUGÜN NELER OLDU

Zeytin Konseyi'nin dünyada zeytin ve zeytinyağının önemine vurgu yapmak amacıyla ilan ettiği "Dünya Zeytin Günü" etkinlikleri kapsamında İzmir Ticaret Borsası'nda 1. Zeytin Festivali düzenlendi. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, zeytincilikte izlenen politikalar sayesinde ağaç varlığının son 15 yılda yüzde 65 arttığını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, festivalin açılışında, geçmiş dönem milletvekilliği yaptığı Mardin'de, terör örgütü tarafından şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün en büyük isteğinin orada bir zeytin festivali yapmak olduğunu hatırlatarak geçtiğimiz günler de bu festivalin yapıldığını, böylece onun isteğinin yerine geldiğini ifade etti. İTB Başkanı Kestelli ise zeytin ağacının çürüyüp ölse bile dibinden sürgün vererek yeniden dirildiğini, bu nedenle ölümsüz olduğunu vurguladı.