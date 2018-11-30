2 bin 200 yıllık kararname bulundu

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Edremit ilçesindeki Antandros Antik Kenti'nde, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık, kararname niteliğinde 22 satırdan oluşan bir taş yazıt gün yüzüne çıkarıldı. Altınoluk'a 2 kilometre uzaklıktaki kereste ve gemileriyle ünlü Antandros Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına devam eden Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat ve ekibi, 2 bin 200 yıllık kararname niteliğinde bir taş yazıta ulaştı. Prof. Dr. Polat, "Yaptığımız araştırmalara göre bu yazıt Helenistik döneme ait ve tam 22 satırdan oluşuyor. Bölgenin tarihinin aydınlatılması açısından da büyük önem taşıyor. Büyük İskender, Anadolu'da Pers hakimiyetine son veriyor. Ardından Anadolu'da çeşitli krallıklar oluşuyor. Bergama Krallığı, bugünkü Edremit bölgesine kadar genişliyor. O dönemde Bergama Kralları olan önce Eumenes, sonrasında Attalos tarafından Antandros askeri birliğinin başına atanan, Bergama kralının dostu Lampsakoslu Zoilos'un Antandros meclisi tarafından onurlandırıldığına yönelik bir yazıt" dedi.