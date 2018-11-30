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Mandalinada çiy kâbusu

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Mandalinada çiy kâbusu
İZMIR'DE satsuma tür�� mandalinada çiy nedeniyle yüzde 30'a varan ürün kaybının yaşandığı bildirildi. Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Başkanı Ahmet Sayayer, mandalinada sezonun çok iyi başladığını ancak son 10 günde hava koşulları nedeniyle sıkıntı yaşandığını söyledi. Sezon başında ürünün kalitesi ve lezzetinin çok iyi olduğunu aktaran Sayayer, "Son 10 günde havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gitmesi ve gecenin çiyli olması yüzünden birtakım sıkıntılar yaşadık. Bu çiy sabah güneş ışığını görünce mandalina üzerinde siyah bir leke bırakıyor. Şu anda ürün kaybımız yüzde 30 seviyelerinde. Bu oranın yükselmesinden korkuyoruz" dedi. Sayayer, kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesini talep etti.
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Mandalinada çiy kâbusu
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