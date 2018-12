Minik Lina için vakit daralıyor

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nın Demirci ilçesinde Osman Burunsuz (24) ile Sevgi Burunsuz'un (21), kızları Alya Lina 15 ay önce dünyaya geldi. Minik Lina, doğumdan 45 gün sonra anne sütü emdikten sonra kusmaya başladı. Ardından kusmalar devam edince ailesi Lina'yı 2 gün sonra Manisa'da Hafize Sultan Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerden sonra karaciğer enzimleri yüksek çıkan minik bebek, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Bir yıl boyunca DEÜ Hastanesi'nde tedavi gördü. Hastalık yüzünden bu süreçte vücudu devamlı şişen talihsiz bebek, 15 aylık olmasına rağmen kilo alamadığı için 5 kilo ağırlığında kaldı. Ödeme bağlı olarak nefes almakta zorlanan minik Lina'ya teşhis konulamadığı için yapılabilecek bir şey olmadığı gerekçesiyle DEÜ Hastanesi'nden çıkış yaptırıldı. Tedavi için varını yoğunu harcayan aileye, kızlarının hastalığının teşhisi için Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak Gen Fonksiyonları Testi yaptırması önerildi. Ücreti yüksek olan testi, ödemek için maddi durumu yetersiz olan aile yardım bekliyor."14 aydır ne çektiğimizi kimse bilemiz" diyen anne Sevgi Burunsuz, "Kızım ellerimde eriyip gidiyor. İsmi bile olmayan bu hastalık dünyada 10 kişi de varmış. Her an ölecek korkusuyla yaşıyoruz. 15 aylık bebeğin 12 kilo olması lazım. 5 kilodan sonra bir gram dahi almadı. Her gün potasyum, kan, fosfor ilaçları alıyor. Son aşama son çaremiz gen fonksiyonları testi kaldı. Onun içinde artık paramız kalmadı" dedi. DEÜ Hastanesi'nden çıkarıldıklarını belirten baba Osman Burunsuz, "Her şeyimizi sattık şimdiye kadar 150 bin lira para harcadık. 25 bin lira olan Gen Fonksiyonları Testi'ni yaptırmamız gerekiyor. Sesimizi duyan birileri ne olur bize yardım etsin" dedi.