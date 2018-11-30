Vali’nin eşi kanser taraması için uyardı

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Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dilek Didem Ayyıldız, yaklaşık 6 ay önce başlatılan ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) projesi kapsamında farkındalık ziyaretlerine devam ediyor. Dilek Didem Ayyıldız, ilk olarak Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan ya da kontrolleri devam eden çocuklar ve anneleriyle bir araya geldi.Hastane ziyaretinin ardından 259'u kadın olmak üzere 550 kişinin istihdam edildiği bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Dilek Didem Ayyıldız, "Taramalar biraz mahremiyet içerdiği için kadınlarımız kaçınabiliyor. Erken tanısı konulan kadınlarda kanser kronik bir hastalıktan farklı değildir. Birinci evre ile üçüncü evre arasında dağlar kadar fark var. Erken tanının önemine varalım. Amacım 'benim tarama yaptırmam gerekir' algısını aşılamak" diye konuştu.