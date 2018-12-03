Akhisar, Malatya’ya konuk

LIGDE ilk 13 haftada istediği sonuçları alamayan, geçtiğimiz Perşembe günü de Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında 5. yenilgisini Krasnador karşısında 2-1'lik sonuçla alan Akhisarspor bugün Evkur Yeni Malatya'ya konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek.
Yeşil-siyahlı takımda sakatlıkları bulunan Elvis Manu, Mustafa Yumlu, Dany ve Bilal Kısa'nın yanı sıra Yevgen Seleznov maçta forma giyemeyecek.
Bu arada Güray Vural, maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. İki takım arasında ligde geçen sezon oynanan 2 müsabaka da 0-0 sona ermişti.