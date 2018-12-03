Altay’da derbi üzüntüsü

BUGÜN NELER OLDU

dana Demirspor'u 3-0 yendikten sonra geçen hafta Hatayspor deplasmanında puanla dönüp umutlanan siyah-beyazlılar, bir türlü istikrarı yakalayamadı.Bu sonuçla 16 puanda kalan İzmir ekibi Play-off hattının 7 puan gerisine düştü. Mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını ifade eden Özden Töraydın,Beraberlik golünü bulduktan sonra daha etkili olduklarını belirten Töraydın,şeklinde konuştu.