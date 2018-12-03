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Altay’da derbi üzüntüsü

Spor Toto 1. Lig’de Altınordu’ya evinde 2-1 yenilerek, derbisinden puansız ayrılan Altay, ilk 6’ya girme yarışında büyük yara aldı

Giriş Tarihi: 3.12.2018
Altay’da derbi üzüntüsü
Adana Demirspor'u 3-0 yendikten sonra geçen hafta Hatayspor deplasmanında puanla dönüp umutlanan siyah-beyazlılar, bir türlü istikrarı yakalayamadı. Sezona iyi başlamasına rağmen 5'inci haftadan sonra düşüşe geçen Altay'da taraftarlar da 90 dakika bitiminde futbolculara tepki gösterdi. Bu sonuçla 16 puanda kalan İzmir ekibi Play-off hattının 7 puan gerisine düştü. Mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını ifade eden Özden Töraydın, "Geçen haftalarda olduğu gibi konsantrasyon eksikliğinden dolayı duran topta kalemizde golü gördük" dedi.

'TALİHSİZ BİR GOL YEDİK'
Beraberlik golünü bulduktan sonra daha etkili olduklarını belirten Töraydın, "Maçın sonlarına doğru talihsiz bir gol daha yedik. Bu konsantrasyon eksikliğini en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor. Önümüzde bir kupa maçımız var. Sonrasında yine diri bir takım olan Eskişehirspor ile karşılaşacağız. O yüzden eksiklerimizi tamamlayacağız" şeklinde konuştu.
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Altay’da derbi üzüntüsü
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