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Ayağa kalkamadı

Son olarak 5 Kasım’da Ç.Rizespor’u yenen ekibi, o tarihten sonra galibiyeti unuttu. Antalya deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Göztepe böylece üst üste 3. mağlubiyetini aldı

Giriş Tarihi: 3.12.2018
Ayağa kalkamadı
Milli maç arasından önce deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Göz-Göz, geçen hafta da Medipol Başakşehir'e taraftarı önünde 2-0 kaybetti. Antalyaspor karşılaşmasına çıkış olarak bakan sarı-kırmızılılar yine umduğunu bulamadı. Bu sezon 2. kez üst üste 3 mağlubiyet alan Göztepe, kurduğu Avrupa kupaları hayalinin uzağında kaldı. Göz-Göz geçen sezonun ikinci yarısından sürdürdüğü kötü deplasman karnesini Antalya'da da düzeltemedi. 2017- 18'in ikinci yarısında hiçbir dış saha maçını kazanamayan Göztepe, bu sezon da oynadığı 7 maçta 6 yenilgi aldı.

TARAFTARDAN BAYRAM BEKTAŞ'A BÜYÜK TEPKİ
BIR tek Trabzonspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 2-1 yenen Göztepe; Galatasaray, Alanyaspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Erzurumspor ve Antalyaspor müsabakalarını kaybetti. Taraftarın sosyal medya üzerinden tepkiler göstermeye başladığı teknik direktör Bayram Bektaş, "Yaklaşık 10 şutumuz var. 2 tanesi isabetli oldu. Antalyaspor ise tek şutta golü attı" dedi. Çok fazla pas hatası yaptıklarını vurgulayan Bektaş, "Rakibin attığı uzun topları bile Antalyaspor'a verdik. 3 haftadır kötü oynamıyoruz ancak geriye düşünce önemli efor sarfediyoruz" yorumunu yaptı.
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