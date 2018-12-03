Ayağa kalkamadı

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illi maç arasından önce deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Göz-Göz, geçen hafta da Medipol Başakşehir'e taraftarı önünde 2-0 kaybetti. Antalyaspor karşılaşmasına çıkış olarak bakan sarı-kırmızılılar yine umduğunu bulamadı.
Bu sezon 2. kez üst üste 3 mağlubiyet alan Göztepe, kurduğu Avrupa kupaları hayalinin uzağında kaldı. Göz-Göz geçen sezonun ikinci yarısından sürdürdüğü kötü deplasman karnesini Antalya'da da düzeltemedi. 2017- 18'in ikinci yarısında hiçbir dış saha maçını kazanamayan Göztepe,
bu sezon da oynadığı 7 maçta 6 yenilgi aldı. TARAFTARDAN BAYRAM BEKTAŞ'A BÜYÜK TEPKİ
BIR tek Trabzonspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 2-1 yenen Göztepe; Galatasaray, Alanyaspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Erzurumspor ve Antalyaspor
müsabakalarını kaybetti. Taraftarın sosyal medya üzerinden tepkiler göstermeye başladığı teknik direktör Bayram Bektaş, "Yaklaşık 10 şutumuz var. 2 tanesi isabetli oldu. Antalyaspor ise tek şutta golü attı"
dedi. Çok fazla pas hatası yaptıklarını vurgulayan Bektaş, "Rakibin attığı uzun topları bile Antalyaspor'a verdik. 3 haftadır kötü oynamıyoruz ancak geriye düşünce önemli efor sarfediyoruz"
yorumunu yaptı.