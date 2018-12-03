Ayağa kalkamadı

BUGÜN NELER OLDU

illi maç arasından önce deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Göz-Göz, geçen hafta da Medipol Başakşehir'e taraftarı önünde 2-0 kaybetti.Bu sezon 2. kez üst üste 3 mağlubiyet alan Göztepe, kurduğu Avrupa kupaları hayalinin uzağında kaldı. Göz-Göz geçen sezonun ikinci yarısından sürdürdüğü kötü deplasman karnesini Antalya'da da düzeltemedi.bu sezon da oynadığı 7 maçta 6 yenilgi aldı.BIR tek Trabzonspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 2-1 yenen Göztepe;müsabakalarını kaybetti. Taraftarın sosyal medya üzerinden tepkiler göstermeye başladığı teknik direktör Bayram Bektaş,dedi. Çok fazla pas hatası yaptıklarını vurgulayan Bektaş,yorumunu yaptı.