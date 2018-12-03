ÇEŞTOB Travel Turkey’den umutlu

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6-8 Aralık tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek Travel Turkey Fuarı öncesi sektör temsilcileri fuardan çok umutlu. Meyveleri 2019 yılında alınacak fuarla ilgili açıklama yapan Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ- TOB) Başkanı Yakup Demir, yazılı açıklama yaptı. Travel Turkey'e Türkiye'nin yanı sıra 50'ye yakın ülkenin katılacağını belirten Demir, "Turizm fuarını, bu yıl çoğunluğu turizm profesyonelleri olmak üzere, 50-60 bin kişi ziyaret edecek. Travel Turkey, 12 yıldır İzmir'e çok ciddi değer katmaktadır. Hatta Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan EMİTT'le de yarış duruma gelmiştir. Turizmcilerin, bu yıl Travel Turkey buluşmasından muhakkak güzel haberler duyacaksınız. Sizler de lütfen İzmir'e gelen bu fuarı ziyaret edin ve turizmle ilgili gelişimi ve değişimi yakından gözleyin" dedi.Ege'nin, tüm medeniyetlerde izi olan, mitoloji ve kültürel ekseni zengin ve uygarlık tarihine etkileri oldukça fazla olan bir bölge olduğuna dikkat çeken Demir, "Ayrıca, tüm medeniyetlere hem stratejik, hem de iklimsel ve yaşam değerleriyle dünya tarihine nakşedilmiş bir coğrafyadır. İzmir'i tanıtmak, İzmir'i anlatmak çok zor değil" dedi.