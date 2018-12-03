Cezaevindeki çocuklardan masal dünyasına yolculuk

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Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü ortak çalışma, İzmir 1 Nolu Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşayan hükümlü ve tutuklu kadınların çocuklarına "masal kapısı"nı araladı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün Anadolu masallarını dezavantajlı çocuklarla buluşturmak için hazırladığı "Bizden Masallar" adlı oyun, bir ceza infaz kurumunun kreşindeki 19 çocuk için "perde" dedi. Yönetmen Gürol Tonbul'un derlediği Nohut Oğlan masalını oyuncu Sıla Topçu'dan dinleyen çocuklar, önce kreşin girişindeki salonda küçük sandalyelere oturdu, daha sonra minderlere uzanarak "bir varmış bir yokmuş" cümlesiyle masal dünyasına girdi.