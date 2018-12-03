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Denizlispor mutlu döndü

Balıkesirspor Baltok deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönen , Bolu’nun yenilmesiyle ikinci sıradaki yerini korudu

Giriş Tarihi: 3.12.2018
Denizlispor mutlu döndü
DENIZLISPOR Teknik Direktörü Yücel İldiz, 5 maçlık galibiyet serilerinin bitmesine rağmen deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu vurguladı. Zor bir müsabaka oynadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bu koşullar içinde deplasmanda yenilmemek bizim için önemliydi" dedi. İlk yarının bitimine 3 maç kaldığını hatırlatan İldiz sözlerini şu şekilde noktaladı: "Gelecek hafta evimizde lider Gençlerbirliği'ni konuk edeceğiz. Ardından son sıradaki Karabükspor deplasmanına çıkıp yine evimizde İstanbulspor maçıyla devreyi bitireceğiz. Bu 3 maçta 9 puana talibiz. Camiamızı mutlu edeceğiz."
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Denizlispor mutlu döndü
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