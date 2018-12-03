Denizlispor mutlu döndü

DENIZLISPOR Teknik Direktörü Yücel İldiz, 5 maçlık galibiyet serilerinin bitmesine rağmen deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu vurguladı.
Zor bir müsabaka oynadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bu koşullar içinde deplasmanda yenilmemek bizim için önemliydi"
dedi. İlk yarının bitimine 3 maç kaldığını hatırlatan İldiz sözlerini şu şekilde noktaladı: "Gelecek hafta evimizde lider Gençlerbirliği'ni konuk edeceğiz. Ardından son sıradaki Karabükspor deplasmanına çıkıp yine evimizde İstanbulspor maçıyla devreyi bitireceğiz. Bu 3 maçta 9 puana talibiz. Camiamızı mutlu edeceğiz."