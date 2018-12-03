Ege’nin iki yakası aynı sahneye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ve Yunan koroları, barış ve kardeşlik için İzmir'de sahneye çıktı. Karşıyaka Sevda Erkan Sanat Kültür Eğitim Merkezi (SESKEM) Korosu ile Yunanistan'ın Sakız Adası'ndaki 4 derneğin katılımıyla oluşturulan koro, Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde "Batı Yakamızın Şarkıları" isimli konser verdi. İki bölümden oluşan konserde ilk olarak sahneye çıkan Yunan korosuna dansçılar eşlik etti. Konserin ikinci bölümünde de SESKEM Korosu, Türkçenin yanı sıra Yunanca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca eserler seslendirdi.