Engelleri aşıp serasını kurdu

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İzmir'de Bornova Hasan Tahsin Özel ve Mesleki Eğitim Merkezi son sınıf öğrencisi yüzde 50 zihinsel engelli 17 yaşındaki Vatan Karadeniz, 8. sınıftan mezun olup okula ilk geldiğinde, Tarım Teknolojisi Öğretmeni Adem Erhan'ın (44) dikkatini çekti. Karadeniz, öğretmeni Adem Erhan'ın yönlendirmesiyle eğitim verdiği büyük serada zaman geçirmeye başladı. Öğretmeninin yoğun ilgisiyle okulda birçok şey öğrenen Vatan, önce bitkileri evinin çatısında yetiştirmeye başladı. Daha sonra öğrendiklerini uygulayarak, kendi evinin yakınındaki bir arsaya, önüne çıkan tüm engelleri aşarak, seradan kalma atık malzemelerle, çevreden bulduğu vazolarla, duş teknesinden yaptığı bitki dikim masasıyla bir sera kurdu. Burada çeşit çeşit sukulent ve kaktüs türü yetiştiren Vatan Karadeniz, yetiştirdiği bitkilerin satışını da yapmaya başladı. Bitkilerle ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini ve stresini azalttığını söyleyen Karadeniz, aynı zamanda Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde staj yapıyor.Vatan'ın okuldaki seraya gelmesiyle birlikte büyük gelişim kaydettiğini belirten öğretmen Adem Erhan, "Bitkilerin büyümesine katkıda bulunmak, buna şahit olmak insanda çok olumlu etkiler yaratıyor. Vatan, da bu frekansı yakaladı" ddedi. Vatan Karadeniz ise, "Serayı arkadaşlarımın, kuzenlerimin yardımıyla kendi imkanlarımla yaptım. Burada bitkilerle ilgileniyoruz" dedi.