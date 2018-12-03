Gönül gözüyle bağlamasını çalıyor

BUGÜN NELER OLDU

14 yıl önce prematüre olarak dünyaya gelen Sılanur Gezgen, kuvözde kaldığı süre boyunca fazla oksijen ve ışıktan dolayı görme yetisini kaybetti. Henüz bebekken müziğe ilgisi fark edilen Sılanur, 7 yaşındayken bağlama çalmaya başladı. Ardından Buca'da Ötüken Ortaokulu'na başlayan Sılanur, burada arkadaşlarının desteği ile bağlamasına sımsıkı sarıldı. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i örnek aldığını belirten Sılanur, konservatuvarda okuyarak hayallerine kavuşmak istiyor. Piyano, bağlama, ksilofon, mızıka ve vurmalı çalgıları da çalabilen Sılanur Gezgen, "Okulumdaki herkes bana yardımcı oluyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Herkes kardeş gibi. Bağlama çalan bir ağabeyim vardı, sesi kulağıma çok güzel geliyordu ve ben de bağlama çalmayı öğrenmek istedim. İlkokul öğretmenlerim beni destekledi ve bağlama çalmaya başladım. Ses yeteneğimi ise daha 1 yaşındayken kendi kendime tuttuğum ritimlerden anlamışlar. Liseyi yetenek okulunda, üniversiteyi de konservatuvarda okumak istiyorum. Şan ve müzik eğitiminin İtalya'da çok iyi olduğunu duydum. Bu yüzden İtalya'ya da gitmek istiyorum. Sanatçı olmak ve dünyada tanınmak istiyorum" dedi.