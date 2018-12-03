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Hatipoğlu ’da büyük ilgi gördü

Giriş Tarihi: 3.12.2018
Hatipoğlu Manisa’da büyük ilgi gördü
ŞEHZADELER Belediyesi'nin Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde düzenlediği En-Nezir programı Manisalı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmacı olarak katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan programda sahneye çıkan Hatipoğlu, her yıl Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile Peygamber Efendimizin farklı sıfatları ile ilgili konferanslar yapıldığını belirterek, bu yıl ki konunu Peygamber Efendimizin uyarıcı anlamına gelen sıfatı olan En-Nezir olduğunu söyledi. Hatipoğlu'nun anlattığı konularda bazı vatandaşların zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü. Hatipoğlu, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak vatandaşlarla uzun süre hatıra fotoğrafı çekildi.
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Hatipoğlu Manisa’da büyük ilgi gördü
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