Hatipoğlu Manisa’da büyük ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde düzenlediği En-Nezir programı Manisalı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmacı olarak katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan programda sahneye çıkan Hatipoğlu, her yıl Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile Peygamber Efendimizin farklı sıfatları ile ilgili konferanslar yapıldığını belirterek, bu yıl ki konunu Peygamber Efendimizin uyarıcı anlamına gelen sıfatı olan En-Nezir olduğunu söyledi. Hatipoğlu'nun anlattığı konularda bazı vatandaşların zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü. Hatipoğlu, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak vatandaşlarla uzun süre hatıra fotoğrafı çekildi.