İzmir polisi drift atanlara acımadı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir polisi, trafikte hem kendi hem de başkasının canını tehlikeye atan hareketler yapan sürücülere ağır yaptırımlar uyguluyor. Son bir ayda drift ve spin atmak diye tabir edilen "aracın yönünü trafiği tehlikeye düşürecek şekilde değiştirmek"ten 21 araca toplam 105 bin 210 lira trafik cezası kesildi. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklik yapılması 26 Ekim 2018 tarihli ve 30577 sayılı resmî gazetede yayımlandı. Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda yaptığı denetimlerde kurallara uymayan sürücülere acımadı. Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan trafiğe çıkaran 30 sürücüye bin 2'şer liradan toplam 30 bin 60 lira ceza kesildi. Hurdaya çıkmış aracı trafiğe çıkartan 17 sürücüye 2 bin 18'şer liradan toplam 34 bin 306 lira ceza kesildi. Trafikte çakar ışık kullanan 35 sürücü tespit edildi. Bu sürücüler bin 2'şer liradan toplam 35 bin 70 lira para cezası ödedi. Araçlarında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka izin almaksızın reklam ve yazı bulunduran 110 sürücüye toplam 11 bin 880 lira, çevredekileri rahatsız edecek şekilde gürültü çıkartan 44 şoföre toplam 44 bin 88 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkan 3 bin 106 sürücüye 170 bin 800 lira, muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen 29 aracın sürücüsüne 14 bin 152 lira para cezası kesildi.En sol şeridi sürekli işgal eden 8 sürücüye bin 880 lira ceza kesildi. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde sürekli birden fazla şerit değiştiren, makas atan 64 sürücüye 64 bin 128 lira ceza kesildi. Ters yönden giden 140 sürücüye 140 bin 280 lira, hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşan 194 sürücüye 194 bin 388 lira ceza kesildi. Drift ve spin atmak diye tabir edilen 'aracın yönünü trafiği tehlikeye düşürecek şekilde değiştirmek'ten 21 araca toplam 105 bin 210 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca 21 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.Ayrıca araç kullanırken cep telefonu ile konuşan 2 bin 912 sürücüye bir ayda 235'şer liradan toplam 684 bin 320 lira ceza kesildi. Kavşakta yayalara yol hakkı vermeyen 3 sürücüye bin 464 lira, yaya geçinde yayalara yol vermeyen 13 sürücüye 6 bin 344 lira, yetkili belediyelerden gerekli izin ve ruhsat almadan yolcu taşıyan 59 sürücüye 295 bin 590 lira trafik cezası kesildi.