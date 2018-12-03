İZTO Lojistik OSB için Varank’la görüştü

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Ticaret Odası (İZTO), Kemalpaşa'da kurulması planlanan Lojistik Köy Projesi'nin, "Lojistik Organize Sanayi Bölgesi" statüsü ile kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, görüşmede konunun Bakan Varank tarafından olumlu karşıladığını belirtti. Görüşmenin detaylarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Özgener, "Burada demiryolu bağlantılı konteyner elleçleme sahalarının, depo ve antrepolar ile vinç ve operatör altyapısının kurulması gerekiyor. Bu ciddi bir maliyet ve yönetişim becerisini zorunlu kılmaktadır. Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ni bir şirketten ziyade bir Lojistik OSB statüsü ile çözmek çok daha akılcı ve sonuca ulaşabilir bir yaklaşım. Bakanımıza bunu aktardık ve olumlu karşılandık" diye konuştu.