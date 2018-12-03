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Kaf Kaf inci buldu

3.Lig’de mücadele eden Karşıyaka, Adıyaman ekibini geçip kritik bir galibiyet aldı. ekibi, Adıyaman 1954 Spor’u ikinci yarı oyuna giren Doğukan İnci’yle devirdi

Giriş Tarihi: 3.12.2018
Kaf Kaf inci buldu
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 4 maçı namağlup 8 puanla geçen İzmir ekibi Karşıyaka, evinde yenik duruma düştüğü karşılaşmada Adıyaman 1954'ü son dakikada mağlup etti: 2-1. Atatürk Stadı'nda oynanan ve 5 binin üzerinde Karşıyaka taraftarının izlediği 90 dakikada konuk ekip 53. dakikada Eşref'in golüyle öne geçti. Kaf Kaf'ta haftalar sonra sakatlıktan çıkarak ikinci yarıda oyuna giren Doğukan, 71 ve 90+2. dakikada attığı gollerle skoru belirledi. Yeşil-kırmızılı ekip bu skorla puanını 20'ye çıkarıp tırmanışını sürdürdü. 90+2. dakikada Anıl'ın sağdan ortasında Hakan'dan seken topu sol çaprazdan müthiş bir vuruşla ağlara gönderen Doğukan İnci maça damga vuran isim olmayı başardı.

TARAFTARLA KUTLADILAR
Pınar Karşıyakalı basketbolcular Egemen ve Tayfun'un da izlediği maçı 5 bin taraftar takip etti. Maç sonu Karşıyakalı futbolcular ile taraftarlar karşılıklı üçlü çekerek kutlama yaptılar.
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Kaf Kaf inci buldu
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