Kaf Kaf inci buldu

BUGÜN NELER OLDU

FF 3. Lig 2. Grup'ta son 4 maçı namağlup 8 puanla geçen İzmir ekibi Karşıyaka, evinde yenik duruma düştüğü karşılaşmada Adıyaman 1954'ü son dakikada mağlup etti: 2-1. Atatürk Stadı'nda oynanan ve 5 binin üzerinde Karşıyaka taraftarının izlediği 90 dakikada konuk ekip 53. dakikada Eşref'in golüyle öne geçti. Kaf Kaf'ta haftalar sonra sakatlıktan çıkarak ikinci yarıda oyuna giren Doğukan, 71 ve 90+2. dakikada attığı gollerle skoru belirledi. Yeşil-kırmızılı ekip bu skorla puanını 20'ye çıkarıp tırmanışını sürdürdü.Pınar Karşıyakalı basketbolcular Egemen ve Tayfun'un da izlediği maçı 5 bin taraftar takip etti. Maç sonu Karşıyakalı futbolcular ile taraftarlar karşılıklı üçlü çekerek kutlama yaptılar.