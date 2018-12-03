Kayalıklardan düşen iki İranlı kurtarıldı

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Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklara düşen iki İran vatandaşı, yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, İran uyruklu Mohsen Jamali (27) ile Ramin Cemal (30) Bağbaşı Mahallesi Gedikgöğsü mevkisine doğru yürüyüşe çıktı. İki arkadaş dönüşe geçtiği sırada dengelerini kaybederek kayalık alana düştü. İkili, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.Yaralandığı öğrenilen yabancı uyruklu kişiler ile telefonla irtibat kuran AFAD ekipleri, bölgenin dağlık ve engebeli olmasından dolayı olay yerine ulaşmak için çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla bölgeye gelen itfaiye, AKUT ve AFAD Ekipleri, kentten 10 kilometre uzaklıktaki sarp kayalıklara uzun süren tırmanış sonucu ulaştı. Yaralı olan Jamali ve Cemal'e ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar yaklaşık 7 saat sonra olay yerinden sedyeye alınarak kayalık alandan çıkarıldı. Uygun noktada bekletilen ambulansa alınan yaralılar Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde (PAÜ) tedavi altına alındı. İran uyruklu Jamali ile Cemal'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde taburcu edileceği öğrenildi.