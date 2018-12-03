Kazdağları’nda tablo gibi kar manzaraları

BUGÜN NELER OLDU

aralıklarlayağan kar yağışısonrası ortaya kartpostallıkgörüntülerçıktı. Kuzey Ege'deBalıkesir ve Çanakkaleil sınırını oluşturanKazdağları,3 gündür aralıklarlayağan kar yağışısonrası beyazabüründü. Kazdağları'nıneşsiz güzelliklerinikarelerinesığdırmak isteyenfotoğrafçılar ve doğatutkunları bölgeyeakın etti. Kar kalınlığınınbölgede 10santimetreyi geçti.Kar yağışı nedeniylebölgeye hazırlıksızgelen bazı sürücülerkarda mahsurkalırken, yardımlarınadiğer sürücüleryetişti. Vatandaşlar,beyaza bürünmüşdağın keyfini doyasıyaçıkardı.