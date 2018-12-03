Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kazdağları’nda tablo gibi kar manzaraları

Kazdağları’nda tablo gibi kar manzaraları

Giriş Tarihi: 3.12.2018
Kazdağları’nda tablo gibi kar manzaraları
KAZDAĞLARI'NDA aralıklarla yağan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kuzey Ege'de Balıkesir ve Çanakkale il sınırını oluşturan Kazdağları, 3 gündür aralıklarla yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kazdağları'nın eşsiz güzelliklerini karelerine sığdırmak isteyen fotoğrafçılar ve doğa tutkunları bölgeye akın etti. Kar kalınlığının bölgede 10 santimetreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle bölgeye hazırlıksız gelen bazı sürücüler karda mahsur kalırken, yardımlarına diğer sürücüler yetişti. Vatandaşlar, beyaza bürünmüş dağın keyfini doyasıya çıkardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazdağları’nda tablo gibi kar manzaraları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN