Kazdağları’nda tablo gibi kar manzaraları

KAZDAĞLARI'NDA
aralıklarla
yağan kar yağışı
sonrası ortaya kartpostallık
görüntüler
çıktı. Kuzey Ege'de
Balıkesir ve Çanakkale
il sınırını oluşturan
Kazdağları,
3 gündür aralıklarla
yağan kar yağışı
sonrası beyaza
büründü. Kazdağları'nın
eşsiz güzelliklerini
karelerine
sığdırmak isteyen
fotoğrafçılar ve doğa
tutkunları bölgeye
akın etti. Kar kalınlığının
bölgede 10
santimetreyi geçti.
Kar yağışı nedeniyle
bölgeye hazırlıksız
gelen bazı sürücüler
karda mahsur
kalırken, yardımlarına
diğer sürücüler
yetişti. Vatandaşlar,
beyaza bürünmüş
dağın keyfini doyasıya
çıkardı.