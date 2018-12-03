Kendini engellilere adadı

BUGÜN NELER OLDU

Foça ilçesinde yaşayan Aylin Akmeşe (45), otizmli oğlu Emre Hekimoğlu 2 yaşındayken eşinden boşandı. Bugün oğlu 15 yaşına gelen Aylin Akmeşe, kendi evladı gibi, özel çocuklara hizmet edebilmek amacıyla 20 yıl yaptığı felsefe öğretmenliğini bıraktı. Engelli bireylere hizmet edebilmek için çeşitli eğitim programlarına katılarak kendini geliştiren Aylin Akmeşe, 3 yıl önce, oğlunun da eğitim gördüğü Reha Midilli Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde özel eğitim öğretmenliği görevine başladı. Özel bir çocuğa sahip olup da bunu başkalarıyla paylaşmanın, duygu sömürüsü yapmak anlamına gelmediğini ya da çocuktan utanıldığı gibi bir algı oluşacağı düşüncesinin yanlış olduğunu dile getiren Aylin Akmeşe, "Özel eğitim öğretmenliğine başladım. Aileler, çocuklarının engelli olduğunu kabullenmeli. Korkmasınlar. O ne der, bu ne der diye düşünmesinler" diye konuştu.