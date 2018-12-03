Konak’ta klozetli protesto

BUGÜN NELER OLDU

İnflamatuar (iltihaplanma) Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (IBHAYD) üyeleri, günde 30- 40 kez tuvalete gitmek zorunda olduklarını, bunun da hayatlarını olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, ilginç bir eylem yaptı. 1-7 Aralık Farkındalık Haftası kapsamında dernek üyesi 3 kişi, hastalığın rengi olan mor balonlarla süsledikleri standın önünde aynı renkte tişörtler giyip yanlarında getirdikleri klozetlere oturarak, bu hastalığı yaşayanların farkına varılmasını istedi. Kentin en işlek yeri olan Konak Meydanı'nda klozet üzerine oturanları görenler, şaşırdı. Dernek Başkanı Ömür Akkaya, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 'Acil Tuvalet Bekleyemez' kartı projesini hayata geçirdiklerini ve bu projenin Türkiye genelinde uygulanmasının önemli olduğunu söyledi. Bu sağlık sorunu nedeniyle eve hapsolmak istemediklerini aktaran Ömür Akkaya, "Bu hastalığın farkına varılmasını istiyoruz. Kullandığımız ilaçların bir çoğu piyasada yok. İlaç bulamadığımız için de sıkıntı yaşıyoruz" dedi.