Lebip Timor: Taraftar ateşledi

BUGÜN NELER OLDU

MAÇTAN önce takımı çağırıp futbolcularla birlikte üçlü çeken Karşıyakalı taraftarlar, bir yandan geçen haftaki deplasman galibiyetini ödüllendirirken bir yandan da az sonra başlayacak maçın fitilini ateşliyordu.Hücuma çıkışlarda çoğalamayan takım, konuk Adıyamanspor, büyük zorluklar yaşamadığı gibi ender bulduğu atakta da şansını arıyordu. Buna rağmen Görkem ve Cenk ile bulduğu çok net 2 pozisyondan da eli boş dönen taraf Karşıyaka oluyordu. Golsüz ve temposuz ilk yarının aksine nefesleri kesen bir ikinci yarı başlıyor ve 53 yediği kontra atakta golü de ağlarında gören taraf ev sahibi oluyordu. Ancak bu sezon ilk kez kapalı tribünün yarısın doldurmayı başaran KSK taraftarı, yenilgiye büyük bir isyan başlatıyordu.Nitekim ikinci yarı başında oyuna giren Doğukan, skoru eşitlendiğinde emektar stat sallanıyordu. Sonlara girilirken taraftar çıldırmış "Yetmez dercesine" 2. golü istiyor. Ve Doğukan bu haykırışa 90. dakikadaki golüyle kayıtsız kalmıyordu.Böylece 2 hafta öncesine kadar düşme korkusu yaşayan takım adeta hedef değiştiriyordu. Ölüyü de dirilten bu taraftar gücünü de kimse yabana atmasın.