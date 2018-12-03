Tarzan ligde 2. kez kazandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren Manisaspor, konuk ettiği Bayrampaşa'yı tek golle geçip
bu sezon ikinci galibiyetine imza attı. Manisa 19
Mayıs Stadı'nın bakımda olması nedeniyle
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan
karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti
getiren golü 2. dakikada Furkan kaydetti.
Manisaspor bu sonuçla puanını
eksi 1'e çıkarıp gelecek haftalar
için ümitlendi. Bayrampaşa ise 10
puanda kalıp tehlike bölgesine bir
adım daha yaklaştı. Karşılaşmaya
hızlı başlayan Manisaspor'da
2. dakikada Bayram'ın ortasında
savunmaya çarpan top direkten
döndü. Pozisyonu takip eden
Furkan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:
1-0. Manisaspor maçı kazanarak
moral buldu,