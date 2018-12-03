Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Tarzan ligde 2. kez kazandı

Tarzan ligde 2. kez kazandı

Giriş Tarihi: 3.12.2018
Tarzan ligde 2. kez kazandı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren Manisaspor, konuk ettiği Bayrampaşa'yı tek golle geçip bu sezon ikinci galibiyetine imza attı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 2. dakikada Furkan kaydetti. Manisaspor bu sonuçla puanını eksi 1'e çıkarıp gelecek haftalar için ümitlendi. Bayrampaşa ise 10 puanda kalıp tehlike bölgesine bir adım daha yaklaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Manisaspor'da 2. dakikada Bayram'ın ortasında savunmaya çarpan top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Furkan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Manisaspor maçı kazanarak moral buldu,
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarzan ligde 2. kez kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN