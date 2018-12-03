Tarzan ligde 2. kez kazandı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren Manisaspor, konuk ettiği Bayrampaşa'yı tek golle geçipbu sezon ikinci galibiyetine imza attı. Manisa 19Mayıs Stadı'nın bakımda olması nedeniyleSpor Toto Akhisar Stadı'nda oynanankarşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyetigetiren golü 2. dakikada Furkan kaydetti.Manisaspor bu sonuçla puanınıeksi 1'e çıkarıp gelecek haftalariçin ümitlendi. Bayrampaşa ise 10puanda kalıp tehlike bölgesine biradım daha yaklaştı. Karşılaşmayahızlı başlayan Manisaspor'da2. dakikada Bayram'ın ortasındasavunmaya çarpan top direktendöndü. Pozisyonu takip edenFurkan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-0. Manisaspor maçı kazanarakmoral buldu,