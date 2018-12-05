5 yaşındaki Recep’i ihmal mi öldürdü?

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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Murat ve Asiye Işıksoy çifti, geçen yıl mart ayında oğulları Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'u (5) öksürük şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Çocuk Acil Servisi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan küçük çocuk, bir süre sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un akciğer enfeksiyonu sonucu öldüğü belirlendi. Çocuklarının ölümünde doktorların ihmali olduğunu iddia eden Işıksoy çifti, acil serviste görev yapan doktorlar E.A. ve E.B.Ç.K'den şikayetçi oldu. Konak Kaymakamlığı, doktorlar hakkında soruşturmaya izin vermedi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda doktorların kusurlu olduklarının belirtilmesi üzerine Işıksoy çifti, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi'ne itirazda bulundu. İtirazın yerinde görülmesinin ardından doktorlar E.A. ve E.B.Ç.K. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı.Doktorlardan şikayetçi olduğunu belirten acılı baba Murat Işıksoy, "Hastanede doktor, film ve idrar tahlili istedi. Fakat çocuğum bir şey yiyip içemediği için tahlil veremedi. Kan almak için uğraştılar ama alamayınca enjektörle koluna bir şey yaptılar. Çocuğumun vücudunda morarmalar başladı. Bakı bölümünün orada duran bir doktor bilgisayardan televizyon izliyordu. Morarmaların olduğunu söyleyince bana söylendi. Ancak çocuğumu görünce panikleyip diğer doktorlara haber verdi. Gelen erkek doktor, 'Ölmesini mi bekliyorsunuz? Hemen canlandırma odasına alın' dedi. Orada çocuğuma müdahale ettiler ve bize hiç bilgi vermediler. Kardeşim çocuğumun kefenlendiğini görmüş. Çocuğumla zamanında ve yeteri kadar ilgilenmediler" dedi. Hakim, duruşmayı erteledi.