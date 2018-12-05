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Aliağa’da motosiklet sürücülerine eğitim

Giriş Tarihi: 5.12.2018
Aliağa’da motosiklet sürücülerine eğitim
İZMIR'DE Motorcycle Training (MT) ve Aliağa Motosiklet Kulübü, motosiklet sürücülerine yönelik eğitim düzenledi. Petrol-İş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, sürücülere ileri ve güvenli sürüş tekniklerinin püf noktaları anlatıldı. Aliağa Motosiklet Kulübü Başkanı Uğur Karakaş, "Aliağa'daki trafik kazalarını bilgisizlik ve ihmalden kaynaklanan can kayıplarını bir nebze aşağı indirmek ve can güvenliğini artırmak adına ilçemizdeki tüm motosiklet sürücülerine benimsetebilmek amacıyla bu eğitimi verdik" dedi.
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Aliağa’da motosiklet sürücülerine eğitim
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