Denizlili öğrenciler beyaz bastonla yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

Buldan ilçesinde öğrenciler, görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Buldan Engelliler Derneği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Girişimci Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Ahmet Terzioğlu İlkokulu ve Ahmet Nadir Özlen İlkokulu'nda düzenlenen farkındalık ve empati etkinliğinde öğrenciler gözleri bağlanarak beyaz bastonla yürüyüş yaptırıldı. Öğrenciler engelli yaşamın zorluklarını bir nebze olsun yaşadıklarını ve zorluklarını gördüklerini belirtti. Buldan Engelliler Derneği Başkan Muhammet Çelik, "Dernek olarak herkesin engellilere karşı duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.