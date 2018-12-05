MS hastası kadın ikiz annesi oldu

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan Derya Akagündüz (30), 17 yaşındayken nörolojik bir hastalık olan MS nedeniyle atak geçirmeye başladı, 2012 yılında hastalığın teşhis edilmesinin ardından ilaç kullanmaya başladı. Tamer Akagündüz ile evliliğinden bebek sahibi olmak isteyen genç kadın, bilateral tüp bebek tıkanıklığı nedeniyle normal yollardan bebek sahibi olamayacağını öğrendi. MS atakları nedeniyle zaman zaman sağ kol ve bacağını kullanamayan Derya Akagündüz, bebek sahibi olmak için aşılama yöntemini denedi ancak kullanılan hormon ilaçları atakları sıklaştırdı, geçici görme kaybına da neden oldu. Akagündüz'e klasik tüp bebek uygulamasını da yasakladı. Son çare olarak DEÜ Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülekli'ye başvuran çifte tüp bebek uygulamasına alternatif olarak geliştirilen ve anne adayına ilaç vermeden yumurtaların dışarıda olgunlaştırılmasını sağlayan IVM yöntemi uygulandı.Tedaviyle ikiz gebelik elde edildi. Yıllarca annelik özlemi çeken Derya Akagündüz, 37 haftalık gebeliğinin ardından, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki Deniz ve 2 kilo 600 gram ağırlığındaki Beren'i kucağına aldı. Anne Derya Akagündüz, tüm hayallerini bundan sonra kızları için iyi bir geleceğin süslediğini dile getirdi.