Torbalı’da taksiyi gasp etti Ödemiş’te yakayı ele verdi

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Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde, 1 Aralık günü akşam saatlerinde Alpaslan Bozlaker'in kullandığı 35 FR 809 plakalı taksi, müşteri gibi binen Muammer Zeyrek (41) tarafından gasp edildi. Bozlaker, olayın ardından Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, GPS'den Ödemiş'e yönüne gittiği belirlenen taksiyi takibe aldı. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Umurbey Mahallesi 2'nci Yanıkkır mevkisinde önlem aldı. Ekipleri fark eden Muammer Zeyrek, taksiyi tarlaya sürdü. Aracın çamura saplanmasının ardından Muammer Zeyrek, taksiyi terk edip gecenin karanlığından yararlanarak kaçtı. Jandarma, bir gün sonra Zeyrek, Yanıkkır mevkisinde yolda yürürken, jandarma tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.