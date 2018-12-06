6 bin servisçinin kamera isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de servis araçlarında araç içi kamera sistemi zorunlu hale geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı) tarafından kentteki 6 bin servise 31 Aralık'a kadar kamera takma zorunluluğu getirdi. Ancak piyasada bin 500 ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla takılabilen araç içi kamera sistemi için Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 bin 500 lira karşılığında tek firmadan takılması şartı servisçi esnafının tepkisine neden oldu. Evli bir çocuk babası servis şoförü 34 yaşındaki Yiğit Dericioğlu, "İzmir'de benim gibi 6 bin esnaf da bu duruma tepkili. S plakalı araçlara kamera sistemi takılma zorunluluğu getirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası tarafından servis şoförlerine kamera konusunda bir dayatma yapılıyor. Normalde bin 500 ile 2 bin liraya takılabilen araç içindeki kamera sistemlerini belirledikleri firmadan 9 bin 500 liraya taktırmamız zorunlu hale getirildi. Büyükşehir, denetleme sistemini gerçekleştiremiyor. Dünya kadar problemimiz var. 'Kamera sistemini önümüzdeki ay içinde taktırın yoksa ruhsat vermeyeceğiz' diyorlar. Esnafın aracı, 60 gün trafikten men ediliyor. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bu konuda yardım istiyoruz" diye konuştu. Servisçiler olarak ortada dönen rantın büyüklüğünü gözler önüne sereceklerini belirten 3 çocuk babası 30 yaşındaki Eyüp Ergezgin, "6 bin servis aracına kamera sistemi takılacak. 9 bin 500 liradan araçlarımıza kamera takılırsa 200 milyon lira gibi bir para ortaya çıkıyor. Bu paranın 50 milyon lirası maliyet olsa, geriye 150 milyon lira para kalıyor. Bu vurgun kim tarafından yapılıyor. Biz kamera sistemine karşı değiliz. Tek firmaya dayalı olmasın. Ama bu firmanın dışında başka firma kabul etmiyorlar" dedi.Diğer illerde kamera sisteminin 2019 yılına kadar ertelendiği anlatan 30 yaşındaki Salih Gökdoğan, "9 bin 500 lirayı esnaf nasıl bulacak? 6 bin araca 1 ay içinde bu sistemin nasıl kuracaksınız?" diye tepkisini dile getirdi. 26 yaşındaki Mesut Kara, "Tek firma dayatması bize yapılıyor. Yollarda eylem yapacağız. 10 Aralık'ta kontak kapatmayı düşünüyoruz. Giderayak bir vurgun yapmaya çalışıyorlar sanırım" diye konuştu. Egeli Sabah'a konuşan İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, "Yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara bu kameralar takılacak. Kameralarla ilgili çalışmalar yapıldı. O kriterleri taşıyan 3 firma tespit edildi. Daha sonra bu firmaların demoları 3 haftalığına takıldı. Deneme süresinin ardından 2 firma kaldı. Esnaf Birliği'nde 28 oda toplanarak fiyat açıklaması yapılacak. Türkiye'de başka şehirlerde yapıldı. Bu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yürütüyor" diye konuştu.Konu ile ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara kamera ve kayıt cihazı takılmasının, Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi doğrultusunda 81 ili kapsayan bir uygulama olduğunu ve bu cihazlar ile kurulacak sistemin genelgede tarif edildiğini açıkladı. Kural koyan değil, uygulayan taraf olduklarını kaydeden Büyükşehir yetkilileri, "kamera satışında firma dayatması" iddiasını reddederek, bu iş için oluşturulan 12 kişilik komisyonda Belediye'den sadece 3 kişinin bulunduğunu duyurdu.