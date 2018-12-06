Büyükşehir’in kayıp tablo davası başladı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nde kaybolan, farklı ressamlara ait kayıp 33 tablo için başlatılan soruşturmanın ardından, konu yargıya taşındı. Cumhuriyet Savcısı Turan Güzeloğlu, 6 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, yapılan incelemede bu resimlerin hiçbirisine ulaşılamadığı, devletin envanterine kaydedilen bu resimlerin kaybolduğu, bu birimde kamu görevi yapan şüphelilerin sorumluluklarının bulunduğu, görev değişimlerinde devir teslim evrakı düzenlenmediği, bu şekilde görevlerini kötüye kullandıkları iddiaları yer aldı. İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına dönemin bürokratlarından eski Genel Sekreter Yardımcısı Tufan E, Kültür ve Sosyal İşler eski Daire Başkanı Muzaffer K., farklı dönemlerde görev yapan Kütüphaneler ve Müzeler eski Şube Müdürleri Veysel Ç. ve Yılmaz S, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nde kayıt kontrol yetkilisi olan Kasım Ş, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nde veri hazırlama memuru Meltem V. katıldı. Sanıkların ifadelerinin ardından hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan 2019'a erteledi.