Denizli’nin çöpü, çamuru enerjiye dönüştü

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, çamurdan ve günesten enerji elde eden Denizli Büyüksehir Belediyesi, bu alandaki yatırımlarıyla 6 bin konutun ihtiyacını karsılayacak elektrik üretiyor. Sarayköy ilçesinde mülkiyeti kendisine ait 3 bin 470 hektarlık jeotermal sahayı da özel bir sirkete ihale eden belediye, buradan da 100 megavatlık elektrik elde edecek. Denizli Büyüksehir Belediyesinin Kumkısık Mahallesi'ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne getirilen günlük 700 ton çöp elektrik enerjisine dönüsüyor. Denizli Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, ilk olarak çöpten elektrik üretmeye basladıklarını belirtti. Zolan, "Daha sonra atık su arıtma tesisinde çamurdan enerji ürettik. Ardından günes enerjisine yöneldik ve 2 santralimizi hizmete aldık. Çöp, atık su ve günes enerjisi noktasında baktıgımızda toplam 6 bin hanenin elektrigini karsılayacak duruma geldik. Jeotermalle ilgili yatırımlarımız tamamlandıgında Büyüksehir olarak tüm enerji ihtiyacımızı karsılamıs olacagız" dedi.