İzmir, Alman turistlerin gözdesi oldu

BUGÜN NELER OLDU

, coğrafyası, eşsiz doğal güzellikleri ile yabancı turistlerin vazgeçilmesi olmaya devam den Türkiye'de, turist sayısı artış göstermeye devam ediyor. Turizm sektöründeki olumlu gelişmeler istatistiklere de yansıdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre ekim ayında, ülkemizi 3.8 milyon yabancı turist ziyaret etti. Bu oran, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.5'lik artış gösterdi. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sıralamasında ilk sırada 604 bin 73 kişi ile Rusya, ikinci sırada 589 bin 626 kişiyle Almanya, üçüncü sırada ise 264 bin 17 kişiyle İngiltere yer aldı. Alman turistlerin büyük çoğunluğunun ise ilk tercihi İzmir oldu. Ekim ayında İzmir'i Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Rusya, Polonya, KKTC ve Rusya'dan 966 bin 68 kişi ziyaret etti.