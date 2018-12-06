“İzmir’in sırtında hançer var”

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Izmir'in AR-GE ve Egitimden Sorumlu Il Baskan Yardımcısı Cumhur Bulut, yaklasan yerel seçimlerle ilgili olarak il baskanlıgın��n yaptıgı çalısmaları anlattı. Izmir'in fotografını çektiklerini ifade eden Bulut, "Su anda karsı karsıya kaldıgımız Izmir tablosu ise içimizi yakıyor. Izmir muazzam bir sehir ama sırtında hançerle yasamaya mecbur ediliyor. Izmir'in sırtında hançer var. Cumhur Ittifakı Belediyeciligi, ilk önce bu hançeri çıkaracaktır. Sehrimizi olması gereken yere getirecektir" diye konustu.