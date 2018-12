Kadınlardan davullu kutlama

BUGÜN NELER OLDU

kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 84. yıl dönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törende, Mansuroğlu Mahallesi Muhtarı Yasemen Yavuz Cezzar, 84 yıl önce Atatürk önderliğinde kazandığı haklar sayesinde 25 yıldır muhtarlık yaptığını dile getirdi. Kadınların 84 yıldır demokrasinin sesi olarak muhtarlıkta, belediyede ve mecliste görev aldığını dile getiren Cezzar, "Ben meydanlardaki en canlı rengim. Bugün 5 Aralık'ta, bize tanınan değil, zorlu mücadelelerle kazandığımız bu önemli hakkın değerini, sandığın gücünü bir kez daha hatırlıyoruz. Artık hayatın her anında her alanındayız" dedi. Ardından, '150 Kadın, 150 Davul' grubundan yaklaşık 100 kadın davullarıyla bir ritim gösterisi sundu. Özellikle turuncu aksesuarlar taşıyan her yaştan kadının davul çaldığı meydanda topluluk, kortej eşliğinde Kültürpark'a yürüdü.