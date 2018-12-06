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Köy okulunda VAR uygulaması

Giriş Tarihi: 6.12.2018
Köy okulunda VAR uygulaması
DENIZLI'NIN Acıpayam ilçesinde bulunan Alcı Köyü İlkokulunda öğrenciler, öğretmen ve idarecilerinin eğitim hayatlarını daha renkli hale getirmek için düzenledikleri etkinliklerde kıyasıya mücadele ediyor. Farklı oyunlar oynayan çocuklar, futbol maçı yapıyor. Ancak zaman zaman yaşanan tatlı atışmalara son vermek isteyen öğrenciler, öğretmenlerinin desteği ile maçlara 'VAR' (Video Hakem Uygulaması) sistemi kurdu. Mücadeleye bir öğrenci hakem olarak atanırken, 'VAR' sisteminin kontrolünü ise öğretmenleri sağlıyor. 'VAR' sisteminin daha faydalı çalışması için mücadelelerin oynandığı sahanın farklı noktalarına kameramanlar yerleştiriliyor. Tartışmalı pozisyonlarda hakem, 'VAR' işareti yaparak kameramanları kurulan sistemin yanına davet ediyor.
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Köy okulunda VAR uygulaması
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