Maganda, okul servisine saldırdı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafik magandası okul servisine saldırdı. Denizli-Antalya karayolu Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Denizli istikametine sağ şeritte ilerleyen Halil Erdoğan idaresindeki lise öğrencilerini taşıyan 20 S 0545 servis aracının önü, E.Y'nin yönetimindeki araç tarafından kesildi. İddiaya göre E.Y. isimli şahıs, aracından inerek servis aracının camını yumrukla kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Attığı yumruk sonrası elinden yaralanan E.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.Öğrencilerin olay anında çok korktuğunu belirten servis şoförü Halil Erdoğan, "Ben normal sağ şeritten geliyorum. Aniden önüme direksiyonu kırıp durdurdu ve direkt cama yumruk attı. Olayda öğrencilerde büyük panik yaşadı" dedi. Öte yandan servis araçlarına saldırı düzenlenen yaklaşık 20 öğrenci olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Ağlayarak öğretmenlerine sarılan bazı öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Servis aracında bulunan diğer öğrenciler ise, olay yerine gelen başka bir servis aracıyla evlerine götürüldü. Ayrıca kırılan camın parçalarının servis aracının içerisine dağıldığı görüldü. Olay ilgili inceleme başlatıldı.