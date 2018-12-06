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Servis midibüsü otomobile çarptı

Bergama’da işçileri taşıyan servis, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak takla attı. Feci kazada 36 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 6.12.2018
Servis midibüsü otomobile çarptı
İZMIR'IN Bergama ilçesinin Zeytindağ Mahallesi Çandarlı Kavşağı mevkisinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı. Edinilen bilgiye göre, Aliağa'daki bir rafinerinde çalışan işçiler, sabah saatlerinde Şeref Görgülü idaresindeki 35 S 01216 plakalı servis otobüsüne Bergama'dan bindi. İddialara göre, Bergama-Aliağa yönüne seyir halinde olan otobüs, tali yoldan ana yola çıkan Tacim Keklik'in kullandığı 34 ANB 882 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otobüs, çarpmanın etkisiyle önce bariyerlere çarptı, ardından da yan yatıp takla attı. Otomobilde çarpışmayla savruldu. Savaş alanına dönen kazada otobüste ve otomobilde bulunanlar adeta can pazarı yaşandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edilirken, yaralanan işçiler ve otomobilde bulunanlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada 31 işçi ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralananlar, Bergama ve Aliağa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve 24 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. Bazı işçiler ise kontrol amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.
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Servis midibüsü otomobile çarptı
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