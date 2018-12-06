Stok soğanlar CHP’den çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Sogandaki fiyat artısının altından CHP çıktı. Stokçuların soganı depolarda saklayıp fiyatın artmasına neden olmasının hemen ardından Izmir'deki CHP'li belediyeler stoklarında tuttugu soganları ortaya çıkardı. Fırsatçıların oyununu fırsat bilen Buca, Bornova, Menemen ve Narlıdere belediyeleri, 20 tona askın soganı vatandasa dagıttı. Yerel seçim öncesi yapılan bu yardımı göz boyama olarak niteleyen Izmirliler, "Bizi bunlarla kandıramazsınız" dedi.Kasım ayında Türkiye genelinde panik havası olusturan spekülatörler, sogan fiyatlarını aniden yükseltme girisiminde bulundu. Bunun üzerine Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'ın talimatı ile stokçulara yönelik baskınlar yapıldı. Yüklü miktarda stok yapanların oynamak istedigi oyunu fark eden yetkililer, vatandasın magdur edilmesinin önüne geçti. Sogan fiyatlarının tam yükseldigi sırada ise CHP'li belediyeler ortaya çıktı. Bornova, Menemen ve Narlıdere belediyeleri, 20 tona askın soganları vatandaslara dagıttı. Konu ile ilgili SABAH'a konusan AK Parti Buca Ilçe Baskanı Mustafa Arslan, "CHP'li Buca Belediyesi'nin yaptıgı bu tarz oyunlara üzülüyoruz. Buca'nın sorunlarına çare olamamısken bu siyasi sov niye diye sormak lazım. Forbes Caddesi 11 aydır hala neticeye ulasmamısken, oradaki esnaf kan aglarken, vatandasın ciddi bir magduriyeti varken, Buca Belediyesi siyasi sov pesine düsüyor. Özellikle Buca'nın trafik sorunu ana caddeleri geçti, sokak aralarına tastı. Buca'da trafik günün her saatinde varken, 5 yılda belediye 1.5 Milyar TL bütçe kullanırken bu yetmezmis gibi bir de üstüne 250 milyon lira borçlandı. Simdi de seçim öncesi milletin parasıyla millete sov yapmaya basladılar. Artık vatandasımız bu tür ucuz politikalara kanmıyor. Izmir'in en büyük ve en kalabalık ilçesi kan aglıyor. Biz milletin parasıyla sogan dagıtırken siyasi sova çevirmeyi dogru bulmuyorum" dedi. Buca'da yasayan Mikail Uzun ise "Keske sogan dagıtmak yerine ilçemizde bu kadar sıkıntıyı gidermek için bir seyler yapsalardı. Özellikle Levent Piristina baskanlıgı boyunca Buca'nın hiçbir sorununu çözülmedi. Üstüne sorunlarımız artık çekilmez hale geldi. Bizim sogan sarımsaga ihtiyacımız yok. Bizim hizmete ihtiyacımız var" diye konustu.51 yasındaki esnaf Erdal Çelik, "Ellerinde torbalar insanlara bir kilo sogan veriyorlar. Bu kadar ucuz siyaset olamaz. Tam seçim öncesi oy toplamak için bu yapılan çok ayıp. Izmir gibi bir sehir bu kadar sıkıntı ve problemle ugrasırken tek eksigimiz sogan kalmıstı" dedi. 30 yasındaki genç esnaf Kadri Nezir, "Bu tarz oyunlara karnımız tok. Cumhurbaskanımız stokçuluga karsı savas açmıstı. Ama belediyeler bunları denetlemek yerine stokçuluga baslamıs. 20 ton soganı nereye sakladılar. Seçim çalısmalarına stokçulukla baslamıslar" ifadesini kullandı. Bornova'da yasayan ev hanımı Nazan Nalçakan, CHP'li Bizim paramızla bize sov yapmaları çok kötü. Seçim öncesi bu tarz oyunlar antipatik gözüküyor. Özellikle de Cumhurbaskanımız stokçulara savas açmısken, belediyeler bu kadar soganı nereden bulup da bir günde dagıttı" seklinde konustu.