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Yunus ekibine ticari araç çarptı

Giriş Tarihi: 6.12.2018
Yunus ekibine ticari araç çarptı
İZMİR'IN Konak ilçesinde Şehitler Caddesi'nde meydana gelen kazada seyir halinde olan İbrahim K. yönetimindeki hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşan araç, karşı yönden gelen ve devriye görevini sürdüren Yunus ekibine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonucu yaralanan 2 polis memuru, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurlarının vücudunda kırık ve çıkıkların olduğu öğrenildi.
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Yunus ekibine ticari araç çarptı
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