Alaşehir’de aşı olmayan çocuk kalmadı

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Sonyıllarda aşılamalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle aşılama oranında yaşanan düşüşe rağmen Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptığı özverili çalışmalar ile 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında ilçedeki aşı uygulama çalışmalarında büyük başarı elde edildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında Alaşehir'de yüzde 99.1'lik aşılama oranına ulaşıldı. Okullarda ulaşılamayan çocuklar için ev ev gezilirken, okullar tekrar ziyaret edildi ve aşılar tamamlandı. Engelli öğrenciler için evlerine ulaşılarak aşıları yapıldı. 2 bin 987 çocuğun aşılandığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin okula gelmeyen, devamsız ve engelli öğrencileri evlerinde ziyaret edip, ikna ederek, aşılarını yaptığı bildirildi. Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, "Kişilerin aşılama yaptırmama hakkı bulunmasına rağmen aileler ile birebir iletişime geçilerek bazı aileleri ikna ettik ve bu başarıyı yakaladık. Sağlık Müdürlüğü ekipleri olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönem kızamık-kızamık -kızamıkçık-kabakulak ve dörtlü karma aşılarında yüzde 99.1 aşılama oranına ulaşarak bin 529 çocuk aşılanmıştır" diye konuştu.