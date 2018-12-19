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Denizlispor perdeyi kazanıp kapamak istiyor

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, cuma günü oynayacakları İstanbulspor maçı için “İlk devreye üç puan ile nokta koymak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Denizlispor perdeyi kazanıp kapamak istiyor
Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısının kapanıs maçında cuma günü Istanbulspor ile karsı karsıya gelecek. Yesil-siyahlı ekip bu karsılasmanın hazırlıklarını teknik ve kondisyon agırlıklı yaptıgı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Yücel Ildiz, "Hafta sonu bütün Denizlilileri karsılasmaya bekliyoruz. Devreye kayıpsız girmek zorundayız. Istanbulspor tuzu kuru bir takım. Sirket takımı, onlar bir proje gelistirmeye çalısıyorlar. Bu yüzden de özellikle iddialı ekiplere karsı farklı oynuyorlar. Bugüne kadar bu zorlukların üstesinden geldik. Insallah cuma aksamı da seyircilerimizin destegi ile ilk devreye 3 puan ile nokta koymak istiyoruz" diye konustu.
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Denizlispor perdeyi kazanıp kapamak istiyor
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