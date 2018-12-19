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grevine taksi takviyesi

Giriş Tarihi: 19.12.2018
İZBAN grevine taksi takviyesi
İZBAN grevi nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayanlar için taksiciler, kolaylık sağladı. İZBAN güzergahında araç sayısı geçici olarak artırıldı. Grev süresince isteyenlere 3-4 kişi bir araya gelerek taksileri kullanma imkanı sağlandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan, yaşanan mağduriyeti gidermek için günün 24 saati aralıksız işbaşında olduklarını dile getirdi, "Aynı yöne gitmek isteyenler bir araya gelip taksiler ile yolculuk yaparak İZBAN grevine çözüm buldu" dedi.
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İZBAN grevine taksi takviyesi
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