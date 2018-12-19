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2040’a kadar su sorunu yaşamayacak

Ege genelinde son günlerdeki sağanak yağışlar, ’deki barajların su seviyesini artırdı. DSİ Genel Müdürü Aydın, İzmir’in 2040 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacağını söyledi

Giriş Tarihi: 19.12.2018
İzmir 2040’a kadar su sorunu yaşamayacak
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurumun 65. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her köşesine önemli su yapıları inşa ettiklerini belirten Aydın, "İzmir'in içme suyu problemini 2040 yılına kadar çözdük, Çine Adnan Menderes Barajı'nı tamamladık" dedi.

YAĞIŞLAR SEVİNDİRDİ
Son günlerde artan yağışlar, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Kutlu Aktaş Barajı'nın su seviyesini yükseltmeye başladı. Çeşme'nin kullanma suyu ihtiyacını karşılayan ve yağmur suyu ile beslenen Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesi, son günlerde artan yağışlarla yükselmeye başladı. Sonbahar aylarındaki yetersiz yağmur nedeniyle, kasım ayında yüzde 8.90 doluluk oranına kadar düşen Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesi, son günlerdeki yağışlarla yüzde 28,09 doluluk oranına ulaştı. İZSU Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayınlanan verilere göre, 16 milyon metreküp kullanılabilir su hacmi bulunan barajda, bugün itibariyle 4 milyon 488 bin metreküp su birikti. Verilerine göre, geçtiğimiz yıl aynı dönemde barajdaki doluluk oranı yüzde 5,85 oranına kadar düşmüş ve kullanılabilir su hacmi de 936 bin metreküp olmuştu.
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İzmir 2040’a kadar su sorunu yaşamayacak
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