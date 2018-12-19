Kadınlardan bağ bozumu mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nınsofralık üzüm üretim merkezi Sarıgöl ilçesinde aralık ayının ortasında bazı bağlarda hasat sürüyor. Her sabah 05.00'de uyanıp çocuklarını ve eşlerini evde bırakarak bağlara giden kadınlar, yağmur altında kimi zaman traktör kullanarak kimi zaman da son üzümleri kesip kasalara yerleştirerek ekmek mücadelesi veriyor. Günlüğü 60 liraya bağlarda çalışan kadınlar, yaz aylarında Manisa'nın yakıcı sıcağında şapka kış aylarında ise sağanak altında yağmurluklarıyla hasat yapıyor. İş sırasında birbirlerine şemsiye tutarak destek oluyor.Kadınların, Sarıgöl'ün en önemli ekonomik değeri olan üzümün sofralara ulaşmasında hakkının ödenemeyeceğini belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Kadınlarımız, bağ bozumunda büyük bir özveriyle çalışıyor. Sadece 60 lirayı kazanıp evlerine ek gelir sağlamak istiyorlar. Onlar çalışmazsa bu iş olmaz" dedi. Ayşe Akdemir, "Yağmur çamur demeden bu işi yapıyoruz. Bazen aşırı sıcakta, bazen ise dondurucu soğukta çalışıyoruz" dedi. Naime Erim ise, "Köydeki kadınların başka alternatifi yok çalışmak zorundayız" dedi.