Orman işçilerinden çocuklara bot

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İzmir'inKarabağlar İlçesi'nde bulunan Peker Mahallesi İlkokulu'nda eğitim gören ve okul idaresinin tespit ettiği ekonomik durumları sıkıntılı olan 70 öğrenciye Öz Orman İş Sendikası İzmir Şube Başkanlığı tarafından kışlık bot yardımı yapıldı. Orman işçilerinin gönüllerinden kopan bağışlar ile alınan botları okula getiren ve öğretmenlerle birlikte tek tek botları çocuklara giydiren Öz Orman İş İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı çocukların sevinci heyecanı karşısında duygusal anlar yaşadı. Bir sivil toplum kuruluşunun başında olmasının ötesinde kendisinin de bir anne olduğunu söyleyen Başkan Hamiyet Boyacı, "Okul İdaresinden böyle bir talep geldiğinde, yazın köz üzerinde, kışın kar üzerinde çalışan cefakar ve fedakar orman işçileri ile konuyu paylaştım. Onların da bu öğrencilerin minik ayakların üşümesine gönüllerinin el vermedi" dedi. Okul Müdürü Tuncer Sümerbaş ise, Öz Orman İş Sendikası'na teşekkürü borç bildiklerini söyledi.